-DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 822 LİRA ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Türk-İş, temmuz ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 822 lira 66 kuruş, yoksulluk sınırını 2676 lira 42 kuruş olarak hesapladı. Türk-İş'ten yapılan açıklamada, konfederasyon tarafından yapılan açlık, yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarına yer verildi. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 822 lira 66 kuruş; gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcamalarla birlikte toplam harcama tutarı olan yoksulluk sınırı ise 2676 lira 42 kuruş olarak hesapladı. Ücret düzeyinin düşük ve çoğu hanenin tek gelir getireni olduğuna dikkat çekilen açıklamada, insan onuruna yaraşır geçim koşullarının sağlanamadığı, açlık ve yoksulluğun yaygınlık kazandığı kaydedildi. ''Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 599 lira 12 kuruş oldu. Bu tutar, sadece 7 gün insanca geçim koşulları için gerekli harcamayı karşılayabilmektedir'' ifadesine yer verilen açıklamada, gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış oranının yüzde 11,30 olarak gerçekleştiğine, yıllık ortalama artış oranının ise yüzde 8,90 olarak hesaplandığına dikkat çekildi.