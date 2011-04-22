Dört kardeş Maraş'ta bir bağ evinde ölü bulundu!

T24 - Kardeş oldukları tespit edilen dört kisi Kahramanmaraş'ta bir bağ evinde ölü bulundu. Bağ evinin bekçisi bir süredir evdekilerden haber alamayınca eve girdi ve dört kardeşin tavana asılı haldeki korkunç görüntüsüyle karşılaşınca polise haber verdi.



Yaşları 18 ile 35 arasında değişen kardeşlerin bir hafta önce annelerini kaybettikleri belirtildi. Kardeşlerin intihar ettikleri düşünülürken, polis avukat olan babaya ulaşmaya çalışıyor. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:











Olay, saat 19.00 sıralarında Kahramanmaraş merkeze bağlı Dereli Köyü yakınlarındaki Av. Necdet Sağocak’ın yazlık olarak kullandığı bağ evinin özel bekçisi, polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı. Bekçi, bir süre haber alamadığı Av. Necdet Sağocak’ın çocuklarını merak edip eve girdiğinde, Berroris, Raden adlı erkek kardeşler ile Rulin ve Sacen Sağocak’ın ayrı ayrı tavana asılı cesetleriyle karşılaştı. Polise yapılan ihbar üzerine Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine geldi. Aydın, yaptığı ilk incelemede olayın intihar görüntüsü verdiğini, ölenlerin annelerinin de 2 gün önce İstanbul’da vefat ettiğini ve ev sahibi avukata ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.



Bir hafta önce annelerini kaybettikleri öğrenilen ve yaşları 25 ile 35 arasında değişen 4 kardeşin, intihar ettikleri tahmin ediliyor.



Olay yerinin polisin sorumluluk alanı dışında olması nedeniyle jandarmaya bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Av. Şenocak’a ulaşmaya çalıyor.



Bu arada Avukat Sağocak’ın mitolojiye aşırı ilgili olduğu bu nedenle de çocuklarına ilginç isimler koyduğu belirtildi.





