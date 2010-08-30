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DÖRT KARDEŞ DERİN DONDURUCUDA ÖLDÜ KULU (A.A)

30 Ağustos 2010 22:34

-DÖRT KARDEŞ DERİN DONDURUCUDA ÖLDÜ KULU (A.A) - 30.08.2010 - Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tavşançalı beldesinde, boş bir binada kullanılmayan derin dondurucuda yaşları 4 ile 11 arasında değişen 4 kardeşin cesedi bulundu.  Edinilen bilgiye göre, Tavşançalı beldesi Uzunkuyu Mahallesi Ali Ağa Yaylasında çobanlık yapan Mehmet Üçer, çocukları Saime (4), Aynur (7), Ozan (10) ve Ebru Üçer'in (11) uzun süredir ortalıkta görünmediğini fark etti. Çocuklardan haber alamayan baba Mehmet ile anne Nazmiye ve beraberindekiler, 4 çocuğu her yerde aramaya başladı. Bir süre sonra Üçer kardeşlerin cesetleri, boş bir binada kullanılmayan derin dondurucu özelliği olan bir buzdolabının içinde bulundu.  Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.  Üçer kardeşlerin oyun oynamak için buzdolabının içine girmiş olabileceği, çıkamayınca havasızlıktan öldükleri tahmin ediliyor. 

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