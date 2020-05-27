Dört ilde yeniden Koronavirüs vakaları tespit edildi

Koronavirüs salgını konusunda kontrollü normalleşme uygulamaları üst üste yaşama geçirilmeye başlanırken dört ilden olumsuz haberler geldi. Uzun vaka tespit edilmeyen Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra vakalar tespit edildi. Uzun süre sonra gelen yeni vaka haberleri rehavetin hastalığı yeniden sıçratabileceğini bir kez daha gösterdi.

Antalya’nın Serik ilçesinde Covid-19 sebebiyle karantina altına alınan bölgede yapılan yeni testlerle birlikte pozitif vaka sayısı 31’e çıkarken son bir aydır Covid-19 vakası görülmeyen Artvin’de de yeni vakalar tespit edildi. Borçka ilçesinde test sonucu pozitif çıkan dört kişi hastaneye kaldırılırken, 23 kişi karantina altına alındı.

Bingöl’de ise İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bir aydan uzun süredir vaka görülmeyen ilde yeni vakalar görüldüğü açıklandı. Açıklamada virüsün Bingöl’e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaretleri sırasında bulaştığı belirtilerek, “Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı” denildi.

Elazığ’da da 20 gün sonra ilk kez Koronavirüs vakalarına rastlandı. Elâzığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’dan, “Şehir dışından bayram için gelenler, lütfen 14 gün evden çıkmayalım” açıklamasını yaptı.