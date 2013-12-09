T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dört ilde okullara kar tatili

Kastamonu, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te okullara kar tatili

09 Aralık 2013 12:24

Kastamonu ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kar kalınlığı Kastamonu merkezde 5, Ilgaz Dağı Mevkiinde ise 20 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu Ilgaz Dağı'nda ise kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, Azdavay, Şenpazar, Küre, İnebolu, Devrekani ve Pınarbaşı ilçelerinde yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Cide ilçesine bağlı köy okullarında da eğitime 1 gün ara verildiği belirtilirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

 

Bolu'da okullara kar tatili

 

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 4 ilçede okullar bugün tatil edildi.
Valisi İbrahim Özçimen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle Bolu, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde ilk, orta ve liselerin bugün bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

 

Karabük'te okullar tatil

 

Safranbolu ve Eflani ilçelerinde okulların bir gün süreyle tatil edilmesinin ardından kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi üzerine, Karabük il genelindeki tüm okullar da bir gün süreyle tatil edildi.

 

Zonguldak'ta okullara kar tatili

 

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 113 köy yolu ulaşıma kapandı.  Valilik, merkez, bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli İlçelerinde okulların bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

 

ETİKETLER

okulkartatilboluzonguldakkarabükkastamonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24