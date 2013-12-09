Dört ilde okullara kar tatili

Kastamonu ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kar kalınlığı Kastamonu merkezde 5, Ilgaz Dağı Mevkiinde ise 20 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu Ilgaz Dağı'nda ise kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, Azdavay, Şenpazar, Küre, İnebolu, Devrekani ve Pınarbaşı ilçelerinde yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Cide ilçesine bağlı köy okullarında da eğitime 1 gün ara verildiği belirtilirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Bolu'da okullara kar tatili

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 4 ilçede okullar bugün tatil edildi.

Valisi İbrahim Özçimen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle Bolu, Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde ilk, orta ve liselerin bugün bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Karabük'te okullar tatil

Safranbolu ve Eflani ilçelerinde okulların bir gün süreyle tatil edilmesinin ardından kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi üzerine, Karabük il genelindeki tüm okullar da bir gün süreyle tatil edildi.

Zonguldak'ta okullara kar tatili

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 113 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik, merkez, bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli İlçelerinde okulların bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.