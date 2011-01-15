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DÖRT İLDE HİZBULLAH'A OPERASYON ANKARA (A.A)

15 Ocak 2011 13:01

-DÖRT İLDE HİZBULLAH'A OPERASYON ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Adana, Mersin, Gaziantep ve İzmir'de terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde örgüte yakın dernek ve yayın kuruluşlarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 20 kişinin örgüte üye olmak ve örgüte yardım yataklıktan gözaltına alındıkları öğrenildi. Adana Emniyet Müdürü M. Salih Kesmez, operasyonun sürdüğünü ifade etti. Gaziantep'te de, aynı kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında bazı dernek üyelerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.  İzmir'de ise Adana Emniyet Müdürlüğünce daha önce gerçekleştirilen Hizbullah operasyonu kapsamında aranan bir zanlı, gözaltına alındı. Zanlı soruşturmanın sürdürüldüğü Adana'ya gönderildi

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