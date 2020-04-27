Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da PTT kuyruğunun sonu görünmedi

AVCILAR'da E devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak için PTT'ye gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta sosyal mesafeye uyulmasını sağlamak amacıyla polis gün boyu devriye dolaştı.



Avcılar'da PTT şubesinin önünde e-devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, PTT önünden başlayan, Fatih Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi'ne dönen, neredeyse Merkez Camii'ne kadar uzanan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması amacıyla sürekli uyarıda bulundu.

Polis, 'Sosyal mesafe devriyesi' görevi sırasında evli çiftlerden bile birbirlerinden en az 1 metre uzakta durmaları konusunda uyarıda bulundu.