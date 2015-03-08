Dört güneşli gezegen keşfedildi

Bilim insanları, dört yıldızlı sistemde bulunan yeni bir gezegen keşfedildiğini açıkladı. Güneşlerin hepsi gezegenin yüzeyinden görülebiliyor.

ABD’nin California eyaletindeki Palomar Gözlemevi ile Pasadena kentindeki California Teknoloji Enstitüsü’nde NASA tarafından sürdürülen araştırmaya göre, ‘30 Ari b’ adı verilen gezegen, Dünya’dan 136 ışık yılı (1 ışık yılı = yaklaşık 10 trilyon kilometre) uzaklıkta, Koç Takımyıldızı’nda yer alıyor.

Jüpiter’den 10 kat büyük

CHA’da yer alan habere göre, gökbilimciler, dört yıldızlı ’30 Ari’ sisteminde yer alan ’30 Ari b’ gezegeninin bilinen yaşama uygun olmadığını belirtiyor. Bir gaz devi olan ’30 Ari b’, Jüpiter’in 10 katından daha fazla bir kütleye sahip. Kendi ana yıldızı etrafındaki dönüşünü 335 günde tamamlıyor.

Araştırmaya göre, dört güneşin hepsi de gezegenin yüzeyinden görülebiliyor. Gezegen, daha önce üç yıldızlı bir sistemin parçası olarak tanımlanmıştı. Ancak uzmanlar bir yıldızın varlığını daha hesapladı. Buna göre, ’30 Ari A’ (Büyük harfle) ve ’30 Ari B’ adlı iki tane ikili yıldız, birbirinin etrafında dönüyor. Bu iki ikili yıldız sistemi, dört yıldızlı ’30 Ari’yi oluşturuyor.

Gökyüzünde dört parlak güneş

NASA uzmanları, Güneş benzeri her 25 yıldızdan birisinin ’30 Ari’ gibi dörtlü bir yıldız sisteminde yer aldığını düşünüyor. Eğer ’30 Ari b’ gezegeninde yaşıyor olsaydık, gökyüzünde çok parlak şekilde görülecek dört yıldız olacaktı. Yeterince büyük bir teleskopla baksaydık, bu yıldızların birbirleri çevresinde dönen ikili sistemlerden oluşacağını görürdük.

Dört güneşin aydınlattığı gezegen türünün ilk örneği 2012’de gözlemlenmişti. Yaklaşık 5 bin ışık yılı ötede olan ve Dünya’dan 6 kat büyük olan bu gaz devine ‘PH-1’adı verilmişti. Son keşifle birlikte dörtlü yıldız sistemlerinde tahmin edilenden daha fazla gezegen olabileceği düşünülüyor.