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"Dört FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı" iddiasına yalanlama

Davada iki kişinin tahliyesine karar verildi

06 Nisan 2018 15:12

Darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu’ndaki eylemlere ilişkin davada, ara karar açıklandığı sırada duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen dört 'FETÖ' sanığı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ara karar açıklandığı sırada duruşma salonundan kaçtıkları iddia edilen sanıklara ilişkin Ankara Valiliği'nden yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, " yapılan incelemede herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadı" dendi.

Sincan’da görülen davanın duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları hazır bulundu.

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan ve Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ile Zekeriya Şentürk’ün dosyaya sonradan giren tanık beyanları nazara alınarak tutuklanmalarına hükmetti.

Ara karar açıklandığı sırada duruşma salonundan kaçtıkları ileri sürüldü. Ardından valilikten yapılan açıklamada bu iddialan yalanlandı. Sanıklar Serkan ve Songül Hasdemir ile Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya  Şentürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkeme ayrıca, tutuklu sanıklar Cebrail Çiçek ve Osman Torunoğlu’nun, ‘tutuklu bulundukları süre’ ve ‘delillerin büyük ölçüde toplanmış olması’nı göz  önünde bulundurarak adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.

Davanın görülmesine 9 Nisan Pazartesi devam edilecek.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu davası duruşmasında 4 FETÖ’cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır. Yapılan incelemede herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 5 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir” 

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