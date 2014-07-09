Dört eski bakanı soruşturacak liste belli oldu, Egemen Bağış isimleri not aldı

Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak için kurulmasına karar verilen Meclis Soruşturma Komisyonu'na, 64 gün sonra TBMM Genel Kurulu’nda üyelik seçimi yapıldı. O isimler şöyle oldu:

AKP üyeleri:



Hakkı Köylü (Kastamonu)

Mustafa Akış (Konya)

Yusuf Başer (Yozgat)

Mustafa Kemal Şerbetçioğlu (Bursa)

Bilal Uçar (Denizli)

İlknur İnceöz (Aksaray)

Ayşe Türkemnoğlu (Konya)

İsmet Su (Bursa)

Yılmaz Tunç (Bartın)



CHP üyeleri:



Rıza Mahmut Türmen (İzmir)

Erdal Aksünger (İzmir)

Haluk Eyidoğan (İstanbul)

Namık Havutça (Balıkesir)



MHP üyesi:



Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)



HDP üyesi:



Bengi Yıldız (Batman)