Dört eski bakan hakkındaki Yüce Divan uygulaması yarın yapılacak

17 ve 25 Aralık operasyonlarının ardından ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili AKP'li dört eski bakan için kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu, 10 toplantıdan sonra yarın Yüce Divan oylaması ile çalışmasını sonlandıracak. Oylamadan çıkacak sonuç çerçevesinde hazırlanacak rapor Meclis Genel Kurulu'na 2015 yılının Ocak ayı sonu ya da Şubat ayı başında indirilecek.

Komisyon nasıl oylayacak?

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu, yarın saat 14.00'da toplanacak.

Komisyon önce usul üzerinde bir yol belirleyecek. Oylamaların gizli olup olmayacağı her suç için ayrı oylama olup olmayacağı bu usul tartışmasında belirlenecek. Dört bakanla ayrı ayrı oylanacak.

Komisyon 15 kişiden oluşuyor. AKP'den 9, CHP'den 4, MHP'den 1 üye var. HDP daha önce komisyondan çekilmişti. Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanıp, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar veriyor.

Rapor 10 Ocak'a kadar

Komisyon, bu oylamanını ardından taslak raporunu yazacak. CHP ve MHP rapora şerhlerini koyacak. Raporun TBMM Başkanlığı'na verilmesi için 10 Ocak tarahine kadar süre var.

Anayasa ve İçtüzük uyarınca, rapor, TBMM Başkanlığı'na sunulduktan 10 gün içinde basılıp dağıtıldıktan 10 gün içinde görüşülmesi gerekiyor. Bu durumda, Soruşturma Komisyonu Raporu ocak ayı sonunda ya da şubat başında Genel Kurul'da görüşülecek.

Genel Kurul'da önerge verilebiliyor

Dört eski Bakan ile ilgili son karar Genel Kurul'da oylama belirleyecek. Genel Kurul'un Yüce Divana sevk etmeme kararı vermesi halinde de bunun aksini içeren önerge verilebiliyor. Eski bakanların Yüce Divan'a sevk kararı ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 276 gizli oyla alınabiliyor.

Partiler, Meclis soruşturması oylaması için gurup kararı alamıyor.