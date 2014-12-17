Dört eski bakan hakkındaki komisyon kararı yarın belli oluyor

Dört eski bakan hakkında 17 Aralık operasyonunun ardından ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvetle iddialarını görülen Meclis Soruşturma Komisyonu’nda karar aşamasına gelindi.

Komisyon yarın 18 Aralık’ta son toplantısını yapacak. Gelecek hafta 22 Aralık Pazartesi günkü toplantısında Yüce Divan oylaması yapılacak. Komisyondaki oylamadan çıkacak sonucun, Genel Kurul’da yapılacak asıl oylamanın da rengini ortaya koyacağı belirtiliyor. Yüce Divan’a sevk için en az 276 oy gerekiyor. Muhalefet, bağımsızlarla birlikte tam kadro oy kullansa bile, Yüce Divan için yeterli oyu bulamıyor. Bu nedenle AKP’den fire verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Genel Kurul’da yapılacak oylamanın gizli olması fire beklentisini güçlendiriyor. AKP kanadında, bakanların Yüce Divan’a gönderilmeyeceği yönündeki izlenim daha kuvvetli olarak dile getiriliyor. 17 Aralık’ın hükümete karşı darbe olduğu iddiasını savunan geniş bir kesim bulunmakla birlikte, partide sayıları 70’i bulan ve 2015 seçimlerinde milletvekillikleri sona erecek 3. dönem vekillerinden fire verilebileceğine dikkat çekiliyor.

Koray Aydın: Yakayı kurtabilecekleri maddeden Yüce Divan’a gönderilecekler

Yüce Divanda yargılanıp beraat eden MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, AKP’nin kamuoyunun gözünü boyamak için dört eski bakanı ‘görevini kötüye kullanma’ gibi basit maddelerden Yüce Divana gönderebileceği ihtimali olduğuna dikkat çekiyor. Aydın’a göre, bakanlar, yolsuzluk, rüşvet gibi suçlardan dolayı Yüce Divan’a gönderilmeyecek.

Dedeoğlu: Komisyondan bilgi alamıyoruz

MHP’nin komisyon Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Komisyonun çalışma sistemiyle ilgili birçok itirazımız oldu. Bu zamana kadar yaklaşık 10 dilekçe verdim. Çalışmanın sağlıklı olmadığı, çağrılması gereken emniyet güçlerinin, görevden alınan savcıların dinlenmesi, emniyet güçlerinde üst düzeyde olanların bu komisyona çağrılması ve sonunda da en üst noktada kime dayanıyorsa o kişilerin gelip komisyona ifade vermelerine ilişkin dilekçelerimiz var" dedi.

Taslak rapor ve muhalefet şerhi hazırlıkları

Soruşturma Komisyonu’nun görev süresi 27 Aralık’ta bitiyor. Ancak TBMM 23 Aralık’ta tatile gireceği için raporun TBMM Başkanlığı’na teslim edilme tarihi uzadı. Daha önce 5 Ocak’ta takvimlenen teslim tarihi 9 ya da 10 Ocak olacak gibi duruyor.

Soruşturma Komisyonu gelecek hafta başındayapacağı oylama, genel kurula inecek komisyon raporunu da şekillendirecek. Komisyonun şimdiden taslak rapor yazımına başladığı belirtiliyor. CHP kanadı da son dakikaya kalmamak için muhalefet şerhi hazırlığında. MHP’nin de rapora şerh düşmesi bekleniyor. HDP komisyondan çekildiği için bir söz hakkı bulunmuyor.