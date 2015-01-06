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'Dört eski bakan aklandığına göre görevlerine iade edilsin'

AKP içinde Genel Kurul oylamasında 4 bakandan bazılarını göndermek için 50’nin üzerinde oy çıkmasının zor olduğu belirtiliyor

06 Ocak 2015 09:16

Komisyonun ardından kulislerde AKP’lilerin de paylaştığı bir görüş ortaya atıldı: “Aklandıklarına göre Başbakan Davutoğlu bu dört bakanı kabineye geri alsın.” Kulislere yansıyan bir iddiaya göre ise oylama öncesi milletvekillerine “Bakanları Anayasa Mahkemesi’ne göndermeyelim. Cezalarını biz vereceğiz, aday yapmayacağız” mesajı iletildi.

AKP’nin, 17 Aralık’ta operasyonu sonrası istifa ettirilen 4 bakanı, Meclis Soruşturma Kamisyonu’nda Yüce Divan’a göndermeyip ‘aklaması’ üzerine siyasi kulislerde yeni bir tartışma başladı. “Hiçbir şekilde yargı karşısına çıkarılmadan aklanan bu 4 bakan neden istifa ettirildi? Şimdi AKP oylarıyla aklandığına göre bakanlık görevlerine iade edilmeli” diye ifade edilen bu görüşe bazı AKP’lilerin de destek vermesi dikkat çekti.

Komisyonda AKP’li üyelerin oylarıyla verilen ‘aklama’ kararı üzerine gözler, Yüce Divan konusunda nihai oylama TBMM Genel Kurulu’nda yapılacağı için AKP milletvekillerine çevrildi. Genel Kurul’daki oylamada 4 bakanın Yüce Divan’a gönderilmesi ancak 276 oyla mümkün olduğu için AKP’den 50’nin üzerinde milletvekilinin bu yönde oy vermesi gerekiyor. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre,komisyonda AKP’nin blok oy kullanmasına karşın Genel Kurul’daki gizli oylama öncesi AKP milletvekilleri arasında, “4 bakan olmasa da aralarından dosyalarındaki iddialar ağır görünen 3’ü, en azından 2’si Yüce Divan’da yargılanmalı” görüşünü seslendirenler bulunuyor. “Partiye dışarıdan katılan” Zafer Çağlayan ve Muammer Güler’in Yüce Divan’a gönderilmesini isteyenlerin sayısı çoğunlukta. AKP’liler arasında “dine hakaret” konuşması nedeniyle Egemen Bağış’ın da Yüce Divan’a gitmesi gerektiğini savunanlar bulunuyor. Ancak komisyon oylamasında parti yönetiminin Yüce Divan’a göndermeme konusundaki net olarak ortaya çıkması sonrası AKP içinde Genel Kurul oylamasında 4 bakandan bazılarını göndermek için 50’nin üzerinde oy çıkmasının zor olduğu belirtiliyor.

 

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