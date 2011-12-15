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Yaşam

Dört cümlelik görüş alan gazeteciye bir yıl hapis

Birgün Gazetesi muhabiri İlkem Ezgi Aşam toplu mezarlarla ilgili haberi için Bitlis İnsan Hakları Derneği temsilcisi Hasan Ceylan'dan aldığı dört cümlelik görüş nedeniyle bir

15 Aralık 2011 02:00


T24 - Birgün Gazetesi muhabiri İlkem Ezgi Aşam toplu mezarlarla ilgili haberi için Bitlis İnsan Hakları Derneği temsilcisi Hasan Ceylan'dan aldığı dört cümlelik görüş nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dört cümlelik görüş alan gazeteciye bir yıl hapis

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmasını yapan Aşam, haber için görüş almanın bir gazetecinin en demokratik hakkı olduğunu söylerken verilen cezanın hukuki olmadığını belirtti. İmzasız çıkan haberin sadece kutu kısmında ismi olan, aldığı görüşü yorumsuz biçimde aktaran Aşam'ın cezası onanırsa tutuklanan 67. gazeteci olacak.


'Yorum yok suç var'

Konuyla ilgili konuşan avukat Tolgay Güvercin, devam eden yargı sürecinde yorum yapmanın hukuken doğru olmadığını ancak benzer olaylarla ilgili yorum
yapılabileceğini söyledi. Güvercin ayrıca; “Örneğin röportaj yapan bir gazetecinin dört cümlelik bir görüşü aktarması bir gazetecinin en demokratik hakkıdır. Röportajı yapan gazetecinin 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' kastı ile hareket ettiğinin tespiti mümkün değildir. Çünkü burada gazetecinin hiçbir yorumu yoktur. Sadece görüş aldığı kişinin görüşlerini yorumsuz olarak vermiştir” dedi.

Kararla ilgili görüşünü sorduğumuz İlkem Ezgi Aşam “Ben gazetecilik faaliyetlerimden dolayı yargılanıyorum, bu mahkemenin sonucu ne olursa olsun haber yazmaya devam edeceğim” dedi.





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