Dört büyükler, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması için bir araya geliyor

Türkiye Bankalar Birliği, dört büyükler ile yeniden yapılandırma anlaşması için Denizbank'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Toplantıda daha önce imzalanan 2 yılı anapara ödemesiz ve 5 senelik olan anlaşmanın, 9 yıl olarak revize edilmesi öngörülüyor. 7+2 yıl olarak imzalanacak anlaşmaya göre kulüpler 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak. Anapara ödemesi 3. yıldan itibaren başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları ve yapılandırmaya katılan banka genel müdürlerinin iştiraki ile gerçekleştirilecek "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imza töreni, DenizBank Genel Müdürlüğü'nde saat 16.00'da yapılacak.

Eylül ayı başında kulüplerin bankalarla görüşmelerinde yine sona gelindiği bilgisi basına yansımış, o dönemde 10+2 yıllık vade üzerinde anlaşmaya yakın olunduğu belirtilmişti. O dönemde piyasaya sızan bilgilerde Yapılandırmada faizinin ise yüzde 10-11 seviyelerinde olacağını söylenmişti. Ancak gelinen noktada vadenin daha kısa olacağı aşikar. Bilindiği gibi geçen yıl haziran ve temmuz ayında Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray bankalar ile 2 yılı ana para ödemesiz toplam 5 yıllık borç yapılandırma anlaşması yapmış, Fenerbahçe ise kulüplerin sorununu çözmeyeceği gerekçesiyle söz konusu anlaşmaya imza atmamıştı. Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre, üzerinde çalışılan yeni vade uzatımında 4 kulüp için de geçerli olacak ve geçen yılki anlaşma rafa kalkacak.