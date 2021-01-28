"Dört büyük" takımın toplam borcu 14 milyar liraya dayandı

Türkiye'nin en büyük 4 büyük takımı olarak nitelenen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçları artmaya devam ediyor. Kulüplerin toplam borcu 14 milyar sınırına yükseldi.

Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son bildirimlere göre kulüplerin borç tablosu şu şekilde:



(Trabzonspor KAP'a yaptığı bildirimleri dernek ve tüm bağlı şirketlerin toplam bilançosu şeklinde yapıyor.)

Borçlar katlanarak arttı

Dört büyüklerin, 2012 yılındaki toplam borcu 2 milyar 60 milyon liraydı. 8 yıl sonunda gelinen noktada toplam borç 13.992.640.612 liraya ulaştı ve yüzde 579 arttı.

Kulüpler, son yıllarda UEFA’nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralları ve çeşitli sponsorluklarla borç miktarını frenlemeye çalışsa da 2020’nin son ayına girilirken toplam borç yaklaşık 14 milyar liraya yükseldi.

Borçların bu seviyeye yükselmesinde, kulüplerin "euro" bazında borçlanmalarının da etkisinin olduğu biliniyor. Son yıllardaki kur artışı, dört büyük takımın borçlarının artmasında önemli bir etki yarattı.

Nihat Özdemir: Yılların birikimi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin içinde bulunduğu mali kötü gidişata dair yaptığı açıklamada, “Yüksek miktarlardaki borç, bu senenin olayı değil yılların birikimi” ifadesini kullandı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde konuya dair fikirlerini ifade eden Özdemir, ''Süper Lig’deki takımlarımızın 4-5'inin dışında hepsinin borcu var. Bu borç, bir anda bu seviyeye ulaşmadı her yıl katlanarak bu hale geldi. Pandemi ve döviz kurundaki artışın da bunda etkisi var" şeklinde konuşmuştu.