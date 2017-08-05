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Dört aylık bebeğini hastanede bıraktı; polislere "istemiyorum" dedi

Anne tarafından istenmeyen bebek Sosyal Hizmetler'e teslim edildi

05 Ağustos 2017 18:12

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde bir kadın 4 aylık bebeğini hastanede bırakıp gitti. Polis, çocuğun annesine ulaştı ancak anne bebeği istemediğini belirtti. Bebek koruma altına alındı.

Dün, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne 4 aylık bebeğini muayene için getiren S.Ö. bebeğini bırakarak gitti. Görevliler bir süre bebeğin annesini hastanede aradı. Daha sonra kayıtlara bakılarak annenin adresine ulaşıldı. Polis, Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde oturan annenin yanına gitti. Eşinin cezaevinde olduğunu söyleyen S.Ö, bebeği istemediğini söyledi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne haber verildi. Bebek koruma altına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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