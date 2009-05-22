Dört adımda dekore edin

Desenleri adım adım plânlayarak evinizde doğru atmosferi yakalayın.



Evim dergisinin haberine göre, desenlerin ön plânda olduğu bir dekorasyon tarzı izlerken yapmanız gereken ilk şey yaşam alanlarında nasıl bir atmosferin hâkim olmasını istediğinize karar vermeniz. Eviniz sizi rahatlatsın ve dingin mi olsun istersiniz? Ya da davetkâr ve sıcak mı? Yoksa küçük ayrıntılardan, karma dekoratif unsurlardan mı hoşlanırsanız Bu sorulara cevap verdikten sonra işe başlayabilirsiniz.



1. Adım: Duvarlar



Duvar ve tavanları desenlerle ilgi çekici kılmak için alçı, boya ve duvar kâğıdı tercih edebilirsiniz. Burada göz önünde bulundurmanız gereken en önemli nokta tavanların yüksekliği. Eğer olması gerektiğinden daha yüksek bir tavanınız varsa koyu renge boyayarak daha alçak bir görünüm elde edebilirsiniz. Açık renk ile de tersi bir etkiyi başarabilirsiniz. Duvar ve tavanda bir ayrıntıyı vurgulamak isterseniz hakim olan rengin kontrast rengini uygulayabilir, böylece o ayrıntıyı ön plana çıkarabilirsiniz.



2. Adım: Yer döşemeleri



Bir tuval edasıyla yaklaştığınız duvarlara istediğiniz fon rengini verdikten sonra artık resmin yani dekorasyonun diğer bileşenlerine geçebilirsiniz. Taş, seramik, duvardan duvara halı gibi sayısız yer döşemesi seçeneğiniz var. Üstelik tüm bunlarda sayısız desen seçeneğiniz de mevcut.



3. Adım: Mobilya ve perdeler



Kanepe ve sandalyelerinizin döşemelerinde seçtiğiniz desenler, perdelerinizin hangi desen kombinasyonundan oluşacağı da yine karar vermeniz gereken önemli noktalar. Sade çizgilerden oluşan bir desen konsepti mi görmek istersiniz. Yoksa çiçekli ve puantiyeli desenlerin bir arada olduğu bir konseptmiş



4. Adım: Aksesuarlar



Bir mekânı dekore ettikten sonra değişiklik yapması en kolay ve pratik olan unsur aksesuarlardır. Bir resim, halı ya da kilim, abajur veya vazo bir mekânın genel havasını bazen bir çırpıda değiştirebilir. Aksesuarların desen dillerini anlamak yaşam alanlarınızda istediğiniz atmosferi yaratmanızda çok faydalı olacaktır.



