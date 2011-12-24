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Dorsay: Taksim sahnesi ve Maksim için yıkım kararı çıktı

Emek Sineması'nın yıkılıp yıkılmayacağı tartışmalarına Beyoğlu Belediye Başkanı A. Misbah Demircan'dan

24 Aralık 2011 02:00

T24 - Emek Sineması'nın yıkılıp yıkılmayacağı tartışmalarına Beyoğlu Belediye Başkanı A. Misbah Demircan'dan, "Emek Sineması kesinlikle yıkılmayacak" açıklaması geldi. Yıkıma karşı olan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ise "Taksim sahnesi ve Maksim Gazinosu için de yıkım kararı çıktı" dedi.

Sinemaseverler, oyuncular, sivil toplum örgütleri bugün yeniden Emek Sineması için büyük bir eyleme hazırlanıyor. Eylemde sinemanın önünde sabahlayacaklar. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eylem öncesi 360 Derece'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

cnnturk.com'da yayımlanan haber şöyle:

Demircan: “Emek sineması yıkılacak deniliyor bu asla olmayacak. Yıkılmasın dilye eylem yapanlar neye itiraz ettiklerini tam anlamamışlar. Ben burada söylüyorum Emek sineması yıkılmayacak" dedi.. Tartışma yaratan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunu da canlı yayında ilk defa gösteren Demircan: ”Raporun sinamanın taşınmasına onay verdiğini, Kamer İnşaat'ın da bu rapora göre proje yaptığını, belediyenin projede bir katkısının olmadığını söyledi.


'Ruhsat verilmedi'

İKSV’den gelen "Biz yapalım" önerisine ise sıcak baktığını söyleyen Demircan “Teklifi çok olumlu buldum. Biz belediye olarak taraf değiliz. Neden olmasın? Bence tarflar oturup konuşsun. Ben teklifi memnuniyetle karşıladım. Zaten ruhsat vermedim projeye" dedi.   Demircan “Biz belediye olarak tarfların biraraya gelmesinin en sağlıklı sonucu vereceğini düşünüyoruz. Bence Kamer İnşaat da çıkıp projesini daha şeffaf şekilde anlatmalı ve kamuoyunu rahatlatmalı" dedi.


Sırada Maksim Gazinosu mu var?

Önceki günlerde köşesinden Emek Sineması yıkılırsa köşesini ve gazeteciliği bırakacağını açıklayan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay da yayına katıldı. Dorsay Taksim Sahnesi ve Maksim Gazinosu için yıkım kararı çıktığını söyledi. Demircan ise bu konuya açıklık getirmedi.


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