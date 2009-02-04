Dormen tiyatrosu market ya da otopark olacak

2010 'Avrupa Kültür Başkenti'nde hüzünlü oyun... Şişli'deki Haldun Dormen Sahnesi internetten satışa çıktı. 3 milyon TL istenen 23 yıllık tiyatro, yeni sahibini 'büyük market veya otoparka uygun' ilanıyla arıyor.



Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in adını taşıyan Şişli'deki 'Haldun Dormen Sahnesi' internet üzerinden 3 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Yıllarca alkış seslerinin yükseldiği tiyatro, internetteki 'Sinema ruhsatlı, 610 koltuk kapasiteli sinema, tiyatro, kulüp, otopark veya büyük market yapımına uygun merkezi konumda' ilanıyla yeni sahibini arıyor.



Tiyatronun satışa çıkarıldığını öğrenen Dormen, 'Kimse oraya 3 milyon TL vermez. Egoistlik yapmak istemiyorum ama orası hala adımı taşıyor' dedi. Şişli Belediyesi'nin 1 yıllık kontratla kiraladığı tiyatroya talip olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Biz de belediye olarak almak istiyoruz. Orayı kim alırsa alsın tiyatro olarak kullanılacak' diye konuştu. Haldun Dormen, yaşarken adına sahne açılan ilk tiyatrocu.



Burası Türkiye olur böyle...



Haldun Dormen, kendi adını taşıyan tiyatronun market ve otopark gibi sözleri içeren bir ilanla satışa çıkması için, 'Burası Türkiye, olur böyle vakalar' dedi.



6 yıl sonra yeniden açılmıştı



2002 yılında kriz nedeniyle kapanan Şişli Ergenekon Caddesi üzerindeki 610 kişilik Haldun Dormen Tiyatrosu, geçen yıl mart ayında Şişli Belediyesi Kültür Merkezi Haldun Dormen Sahnesi adıyla yeniden perdelerini açmıştı. Dormen bu sahnede, 'Kaç Baba Kaç', 'Şahane Züğürtler', 'Çılgın Sonbahar' ve 'Hangisi Karısı' gibi gişe rekorları kıran oyunlara imza atmıştı.

