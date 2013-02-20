Dördüncü pankart da hırsızı durdurmadı!

Evine sürekli olarak hırsız giren Mehmet Peker adlı bir vatandaş, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından 'Bu binada çalınacak eşya kalmamıştır. Lütfen polisi de meşgul etmeyin' yazılı pankart açtı. Pankartın ardından, kısa bir süre sonra evine yine hırsız giren Peker, çareyi yine pankartta aradı.

'Hırsız! Ne yürek varmış sende. Ben yazmaktan bıktım, sen çalmaktan bıkmadın' yazılı pankartı evinin duvarına asan Mehmet Peker, yaptığı açıklamada, ''Akşam eve geldim, her taraf dağınık vaziyetteydi. Polis çağırdım, geldiler inceleme yaptılar. Camları taşlamışlar, içeride olmadığımızı anlayınca damdan atlayıp içeriye girmişler. Odaları karıştırmışlar. Mutfağı karıştırmışlar. Bakır eşyaları götürmüşler. Teyp vardı, onu almışlar. Başka da çalacağı bir şey kalmadı zaten evde'' diye konuştu.

'Eve girmeye korkar hâle geldim'

Anadolu Ajası'nda yer alan habere göre, evinde 5'inci kez hırsızlık olayı yaşandığını, daha önceki olaylarda da VCD player, et ve Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık koyununun çalındığını belirten Peker, şunları söyledi: ''Bundan sonra ne götürecekler bilmiyorum. Bıktım artık. Kalp krizi geçireceğim diye korkuyorum. Hırsızla baş edemeyince ikinci kez pankart asmaya karar verdim. Benden ne istiyorlar, onu anlayamadım. Not bıraksın gitsin, geldiğinde ne istiyorsa onu vereyim. Ama artık beni rahat bıraksın. Malda mülkte değilim, eve girmeye korkar hale geldim.''

Peker, hırsıza engel olmak için daha önce tel örgü yaptırdığını ifade ederek, ''Elektrikli tel döşeyeyim dedim, Allah'tan korktuğum için yapamadım. Sensörlü lamba taktım, o da kar etmedi. Şimdi kamera taktıracağım'' dedi. Son pankartı hırsıza ar olsun diye yazdığını kaydeden Mehmet Peker, ''Artık sözün bittiği yerdeyiz. Yapacak da diyecek de bir şey yok. Bundan sonra pankart konuşacak, ben konuşmayacağım'' ifadelerini kullandı.