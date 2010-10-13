-DÖRDÜNCÜ MADENCİ DE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU SANTİAGO (A.A) - 13.10.2010 - Şili'de özgürlüğüne kavuşan dördüncü madenci Bolivyalı Carlos Mamani oldu. Yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur kaldıktan sonra Şili bayrağı renklerine boyanmış olan kapsülle yeryüzüne çıkarılan 23 yaşındaki Mamani, ilk olarak çevresindekileri selamladı ve kendisini gözyaşlarıyla bekleyen yakınlarıyla kucaklaştı. Uzun süre karanlıkta kaldıktan sonra "Aziz Lorenzo" adı verilen operasyon kapsamında tek tek yeryüzüne çıkarılan madencilerin rahatsız olmaması için ortamın fazla aydınlatılmamasına dikkat edildi. Madencilerin yeraltında geçirdiği 2 ay boyunca "yeraltındaki evlerine" gönderilen çok sayıda hediye arasında, Şili ve Real Madrid futbol takımlarının formaları ile Amerikan teknoloji üreticisi Apple'ın patronu Steve Jobs'un gönderdiği Ipod da bulunuyor. Şili'nin önemli sanayicilerinden multimilyoner Leonardo Farkas da madencilerin ailelerine ve yakınlarına 10 bin dolar değerinde çek gönderdiği belirtiliyor. Bu arada, madencilerin yeraltındaki hikayesini kaleme almak isteyen çok sayıda yazar ve senarist sıraya girmiş bulunuyor.