-Dördüncü kuşak torununu gördü HÜYÜK (A.A) - 30.10.2011 - Metin Bolat ve Rifat Yerlikaya - Konya'nın Hüyük ilçesinde dördüncü kuşak torununu gören, yalnız yaşadığı evinde her işini kendi başına yapan 105 yaşındaki Raziye Gül, kimseye muhtaç olmadan sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyor. 5 çocuğu, 8 torunu, 2 torununun çocuğu olan, Hüyük'ün Mutlu beldesinde yaşayan Raziye Gül'ü belde halkı tecrübelerinden faydalanmak için hiç yalnız bırakmıyor. Hareketli yaşamı ve yaşını hiç göstermeyen görünümüyle kendisine adeta ''41 kere maşallah'' dedirten Raziye Gül'ün hiçbir sağlık sorunu bulunmuyor. AA muhabirinin ''60 yaşında oğlunuz var? Evlendikten sonra çocuğunuz olmadı mı? sorusuna gülümseyerek karşılık veren Raziye Gül, ''Evlendikten 15 gün sonra eşim askere gitti. 3 yıl gelmedi. Dünyaya gelen 3 çocuğum öldü, 5 çocuğum da bugün hayattalar'' dedi. Raziye Gül, eşini 15 yıl önce kaybettiğini ve evinde yalnız yaşamaya başladığını söyledi. Çocuklarından bazılarının il dışında yaşadığını belirten Gül, kimseye muhtaç olmadan evinde her işini kendi başına yaptığını ifade etti. -Sağlığını hareketli bir yaşama borçlu- Evin temizliği, bulaşığı, yemeği gibi her ev hanımının yaptığı günlük işleri kendisinin de zorlansa da yapabildiğini söyleyen Gül, ''Beni görenler yaşıma inanamıyor. Nüfus müdürlüğünde cüzdanımı 2006'da yeniledim. Günümü ve ayımı bilemediğim için doğum tarihinde sadece doğum yılım olan 1906 yazıyor'' dedi. Sağlığını hareketli bir yaşama borçlu olduğunu kaydeden Gül, ''Hareketli bir yaşamım var. Sürekli oturup durmayı sevmem. Dağlarda, taşlarda çok koşturdum. Mümkün olduğunca ilaç kullanmam. Organik besinler tüketiyorum. Devletin verdiği maaşla kimseye muhtaç olmadan yaşamımı sürdürüyorum. Allah devlete ve millete zeval vermesin'' diye konuştu. Atatürk'ü çok sevdiğini, onun milleti kurtardığını belirten Gül, Atatürk'ün öldüğünü duyduklarında camlara siyah tüller örttüklerini sözlerine ekledi.