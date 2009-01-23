Dördüncü düello 29 Mart'ta Topbaş'la

CHP, İstanbul'a 3'lü modelle çıkacak

Programını yarıda kesti

AKP'lileri yerinden etti

Uzun yıllar bürokrattı

YEREL seçimlerde CHP'nin İstanbul'dan kimi aday göstereceği büyük merak konusuydu. Sonuçta parti, art arda açıkladığı yolsuzluk dosyalarıyla ön plana çıkan Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar kıldı.CHP'nin, yerel seçimlerde kimi belediye başkan adayı göstereceği aylardır merak konusu olan İstanbul'da CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu isminde karar kılındı.İstanbul'da yapılan ankette 1. sırayı alan Kılıçdaroğlu, son dönemlerde açıkladığı yolsuzluk dosyalarıyla öne çıkmıştı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) son günlerde sürekli aday belirleme toplantıları yaptı. Önceki gün 20 ilin adayını daha belirleyerek isimlerin belirlendiği il sayısını 68'e çıkaran CHP MYK, dünkü toplantısında nihai kararı alarak Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaştı. Resmi açıklamanın bugün gerçekleştirilecek PM toplantısı sonrasında yapılması bekleniyor.CHP adaylarının tanıtım toplantısı için dün Bilecik'te bulunan Kılıçdaroğlu, öğleden sonra Genel Merkez'den kendisine telefonla haber verilmesi üzerine programını keserek Ankara'ya doğru yola çıktı. DHA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu yanında bulunanlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını kastederek "Bana görev veriliyor" dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bana herhangi bir resmi bir şey gelmedi. Sadece Ankara’ya çağırıldım. O programlarımı iptal ettim" demekle yetindi. Kılıçdaroğlu'nun aday olması için milletvekilleğinden ayrılması gerekmiyor.Kılıçdaroğlu, son dönemde AKP'li Dengir Mir Mehmet Fırat ve Şaban Dişli'nin Genel Başkan Yardımcılıklarından ayrılmalarına yol açacak gelişmelerin fitilini ateşlemesiyle akıllarda yer etti. Fırat ile TBMM'de tarihi düello diye nitelenen tartışma programına çıkan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in doğal gaz sayıcı alımında usulsüzlük yaptığını da öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından Başkent Gaz A.Ş. vatandaşlara ödeme yaptı.Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948'de Tunceli Nazimiye'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitiren Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Bağ-Kur Genel Müdürü, SSK Genel Müdürü olarak görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Kılıçdaroğlu’nun, değişik gazete ve dergilerde çok sayıda makalesinin yanı sıra üç kitabı da bulunuyor. Ekonomik Trend Dergisi tarafından verilen "Yılın Bürokratı" ödülünü alan Kılıçdaroğlu, orta Düzeyde Fransızca biliyor. Evli olan Kılıçdaroğlu’nun 3 çocuğu bulunuyor.