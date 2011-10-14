-Dopingle Mücadele Komisyonu göreve başladı ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Eski adıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), yeni ismiyle Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) arasında imzalanan protokolle faaliyete geçirilen Dopingle Mücadele Komisyonu, çalışmalarına başladı. Türkiye'de dopingle mücadeleyi kurumsallaştırmak üzere gerçekleştirilecek işbirliğinin ana ilkelerini belirlemek ve dopingle mücadeleyi yürütmek amacıyla kurulan komisyon, ilk icraat olarak federasyonlara Dopingle Mücadele Talimatı gönderdi. Komisyon, talimatın 15 Ekim Cumartesi gününe kadar imzalanmasını ve kendilerine ulaştırılmasını istedi. Dünya Anti Doping Ajansı'ndan (WADA), TMOK'a iletilen 21 Eylül 2011 tarihli resmi yazıda ve WADA yetkilisinin 30 Eylül 2011'de Türkiye'ye yapmış olduğu çalışma ziyaretinde, faal olan bütün federasyonların Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nı kabul ettikleri ve belirtilen deklarasyonu imzaladıkları ifade edildi. Resmi yazıda, federasyonların, bu talimatı kendi mevzuat hükümlerine uyarlaması veya referans göstererek uygulaması ve bu talimat uyarınca Dopingle Mücadele Komisyonu'nun da faaliyetlerine en geç 15 Ekim 2011 tarihinde başlaması gerektiği belirtildi. Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanı Türker Arslan imzasıyla federasyonlara gönderilen yazıda, talimatın bildirilen tarihe kadar imzalanması gerektiği, aksi halde federasyonların, sporcuların ve milli takımların WADA yaptırımlarına maruz kalacakları kaydedildi. Bu arada, Dopingle Mücadele Komisyonu'nun, yeni oluşturulan yapı içindeki uygulamalara ilişkin bilgilendirme toplantısının bu ay içinde gerçekleştirileceği de bildirildi.