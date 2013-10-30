Doping yapanlara ömür boyu yasak getirilebilir



Yeni bir araştırma kısa bir süre için steroid kullanımının, sporcular için bütün kariyerleri boyunca yararlı olabileceğini gösteriyor. Yapılan deneylerde, testosteron hormonuna kısa süre maruz kalan farelerin ileriki yıllarda hızla yeniden kas sahibi olabildiğini gösterdi. Çalışmanın arkasındaki bilim insanları benzer bir etkinin insanlarda da görüldüğünün kanıtlanması halinde doping yapanlara ömür boyu yasak getirilmesi gerektiğini söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, araştırma Fizyoloji Dergisi'nde yayımlandı. Norveçli bilim insanları daha önce "kas belleğinin" varlığını gösteren bir çalışma yayımlamıştı.

Bu, gençken egzersiz yapan insanların daha sonraki hayatlarında kaslarını daha kolay geliştirebildiğini gösterdi.

Aynı bilim insanları, fareler üzerinde testosteronun kısa süreli etkisini inceledi. İlacın geri çekilmesinden üç ay sonra, altı gün egzersiz ardından, kaslarının %30 oranında büyüdüğü görüldü.

Farelerin kontrol grubu ise aynı dönemde sadece %6 kas büyümesi gösterdi. Oslo Üniversite'sinden Profesör Kristian Gundersen ilacın farelerin kaslardaki hücre çekirdeklerini artırdığını söylüyor.

On yıllık fayda

Bu çekirdekler egzersiz yapan insanlarda kas gücünü artıran temel unsur. Fareler üzerinde yapılan çalışma testosteron kullanarak elde edilen fazladan hücre çekirdeklerinin uzun vadede kalıcı olduğuna işaret ediyor.

Prof. Gundersen aynı şeyin insanlar için de geçerli olduğuna inanıyor. Uzun zamandır, steroid kullanıcılarının bu maddeyi almayı kesmesiyle birlikte vücuttaki etkisinin de kaybolduğuna inanılırdı.

Ancak Norveç'te yapılan araştırma steroide kısa süre maruz kalmanın bile uzun süreli bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi.

Norveçli ekip bu araştırmanın, Dünya Anti Doping Ajansı'nın doping yapanlara verdiği cezaların süresini tartışmalı hale getirdiğine inanıyor.

Ekibe, insanlar üzerinde daha fazla araştırma yapmaları için Doping Ajansı tarafından fon verildi.

Onlar da Oslo'daki bir spor kolejinde öğrencilerin yer aldığı bir çalışma için protokoller geliştiriyor.

Araştırma son yıllarda İsveç'te gerçekleştirilen bir araştırmayı takip ediyor. Araştırmacılar steroid alan vücut geliştiricilerin bunu kullanmayı bıraktıktan sonra da spor hayatlarında avantajlı olduğunu ortaya çıkarmıştı.