Dopinge geçit yok!..

Futbolculara dopingde geçit yok. Geçen yıl dünya genelinde yapılan doping kontrollerinde en fazla numune futbolculardan alınmış.



Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA) resmi internet sitesinde yer alan istatistiklere göre, futbolculardan geçen yıl 28 bin 313 numune alınmış. WADA tarafından kabul gören ve dünyada sadece 33 adet bulunan doping kontrol merkezlerinden alınan bilgilerle oluşturulan istatistiklerde, atletizm 23 bin 305 numuneyle ikinci, beyzbol 16 bin 971 ile üçüncü sırada yer alıyor.



Son yıllarda özellikle Fransa Bisiklet Turu'nda olmak üzere yaşanan doping skandallarıyla bir hayli yara alan bisiklet branşında, geçen yıl 16 bin 462 numune alınırken, yüzme 12 bin 550, halter 6 bin 620, güreş ise 3 bin 907 numuneyle başı çeken branşlar arasında bulunuyor.



Alınan numunelerde yasaklı madde bulunma oranına bakıldığında, yüzde 4.09 ile körling başı çekiyor. Bisiklet branşı yüzde 3.91 ile ikinci olurken, boks ise yüzde 3.16 ile en fazla yasaklı madde kullanılan üçüncü branş olarak dikkati çekiyor.



Halterde yasaklı madde kullanma oranı yüzde 3.02 iken, bu oran beyzbolda 2.69, basketbolda 2.47, futbolda ise 1.23'e kadar düşüyor.





EN ÇOK NUMUNE ALINAN MERKEZ LOS ANGELES



WADA'ya bağlı çalışan ve dünyada sadece 33 adet bulunan merkezlerden biri olan ABD'nin Los Angeles kentindeki doping kontrol merkezi, geçen yıl tam 38 bin 350 tane numune almış. Los Angeles'ı, 15 bin 94 numune ile Kanada'nın Montreal kenti takip ederken, 13 bin 313 numuneyle Almanya'nın Köln kenti 3. sırada yer alıyor.



Türkiye'de WADA tarafından kabul gören tek merkez olan Ankara'daki Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) ise 2007 yılı boyunca 3 bin 430 numuneyi analiz etmiş. İtalya'nın başkenti Roma'da 10 bin 903, ABD'deki Salt Lake City'de 10 bin 439, Çin'in başkenti Pekin'de ise 10 bin 202 numuneye bakılmış.







EN FAZLA KULLANILAN MADDE ANABOLİK STEREOİDLER



WADA'nın 2007 istatistiklerine göre sporcuların en fazla rağbet ettikleri yasaklı maddelerin başında yüzde 47.9 ile "Anabolik Steroidler" geliyor.



Konuyla ilgili Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Haydar Demirel, Anabolik Steroidlerin, kas kitlesini artırdığını ve kuvvette artışa yol açtığını söyledi. Demirel, bu maddelerin genellikle halterciler, kısa mesafe koşucuları, güreşçiler tarafından tercih edilebileceğini ayrıca uzun atlama, çekiç atma ve gülle atma gibi atletizm branşlarında da kullanılabileceğini kaydetti.



En çok tercih edilen yasaklı maddeler listesinin 2. sırasında yüzde 16.4 ile "Stimulanlar" bulunuyor.



Haydar Demirel, stimulanların birer uyarıcı olduğunu ve kişinin merkezi sinir sistemini uyardıklarını belirtti. Bu maddelerin yorgunluğu geciktirme ve enerji artırma gibi özellikleri olduğunu anlatan Demirel, stimulanların halter, boks, güreş ve atletizm branşlarında tercih edilebileceğini ifade etti.



Yasaklı maddeler arasında en çok tercih edilen 3. madde yüzde 11.9 ile "Cannabionidler" oldu. Bu maddelerin morfin ve esrar türevleri olduğunu, daha çok ağrı giderici özellikleri nedeniyle kullanıldığına dikkati çeken Demirel, "Cannabionidler, stres, heyecan ve gerilimi yok etmek ya da azaltmak için kullanılırlar. Sporcu bu maddeleri yarışmanın getireceği gerilimden kurtulmak için alabilir. Bir çok spor branşında kullanılır" dedi.

