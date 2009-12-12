Doping yapan halterciye 4 yıl ceza

Romanya'nın başkenti Bükreş'te nisan ayında düzenlenen 88. Avrupa Erkekler Halter Şampiyonası'nda 85 kiloda yarışan Bulgar halterci Plamen Boev'e, doping yaptığı gerekçesiyle ceza verildi.

Plamen Boev, şampiyonada silkmede 203 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmış, ancak doping testinde kanında yasaklı maddeye rastlanmıştı. Madalyası geri alınan 22 yaşındaki Bulgar halterci, doping kullandığı gerekçesiyle Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından 4 yıl spordan men cezasına çarptırıldı.

IWF Başkanı Tamas Ajan, halter sporundan dopingi tamamıyla çıkarmak için çalıştıklarını ve doping testlerinin sıklaştırıldığını söyledi.