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Spor

Doping skandalı

Olimpiyat şampiyonlarından Fani Halkia dopingli madde kullandığı gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men cezasına çarptırıldı.

21 Kasım 2008 02:00


Yunanistan'ın eski 400 metre engelli Olimpiyat şampiyonlarından Fani Halkia dopingli madde kullandığı gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men cezasına çarptırıldı.

Yunanistan Atletizm Federasyonu'ndan (SEGAS) yapılan açıklamada, Fani Halkia'nın yapılan kontrollerinde kullanımı yasak olan maddelere rastlandığı bildirildi. Açıklamada, Halkia'yla birlikte, 400 metre koşucusu Dimitris Regas, 200 metre sprinteri Tassos Gousis ve Halkia'nın antrenörü Giorgos Panagiotopoulos'un da ceza aldığı ifade edildi. Sporcular ve antrenörün savcılık soruşturmasına da tabi tutulduğu ve hapis cezası alabilecekleri de belirtiliyor.

Halkia, 2004 yılında kendi ülkelerinde yapılan Olimpiyat oyunlarından 400 metre engelli yarışmasında Olimpiyat Şampiyonu olmuştu.

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