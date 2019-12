F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Kayseri her cuma futbolcularının nerede bulunduğunu bildirmek zorunda. Futbolcu 60 dakikada teste gelmezse hakkında "kaçırılmış test" işlemi uygulanacak.



UEFA, son dönemde dopingle mücadelede büyük adımlar attı ve ulusal takımlar yanında kulüpler bazında da Avrupa kupalarındaki önlemlerini artırdı. UEFA, Avrupa kupalarında en ufak bir doping skandalına yer vermemek için kulüplere katı yaptırımlar getirirken, futbolculara da adeta doping prangası vurdu. Maçlar sonrası yapılan doping kontrolleri yanında, yarışma dışı testlere ağırlık verildi.



UEFA’nın son dönemdeki uygulaması ile başta Şampiyonlar Ligi’ndeki Fenerbahçe olmak üzere, UEFA Kupası’ndaki Beşiktaş, Galatasaray ve Kayserispor’un Avrupa kupasındaki futbolcularının tümü doping test havuzuna dahil edildi. Futbolcularımız bu sezon takımları eleninceye kadar test havuzunda kalacak ve her an teste tabii tutulabilecek.



Kurayla belirlenecek



UEFA’nın uygulamasıyla kulüplerimiz, her hafta cuma günü saat 18.00’e kadar futbolcularımızın hafta boyunca bulunacakları yerleri bildirmek zorunda. Kulüpler ayrıca futbolcuların yer bilgilerinde değişiklik olursa bunları da bildirmekle görevlendirildi. UEFA Doping Kontrol Görevlileri, bu yer bildirimlerine göre haber vermeksizin gelerek futbolcularımızdan test örnekleri alacak. UEFA Genel Sekreteri David Taylor imzalı Futbol Federasyonu ve kulüplerimize gönderilen yazıda, doping testine alınacak futbolcuların daha önceden veya kura ile belirleneceğini belirtti.



Görevliler kontrole geldiğinde listedeki oyuncuların test yerinde olup olmadığını kontrol edilerek olmayan varsa hemen UEFA’ya rapor edilecek. Kura ile belirlenen futbolcu 60 dakika içinde test yapılacak yere gelmek zorunda. Eğer zamanında gelerek teste katılmazsa, o futbolcu hakkında "kaçırılmış test" işlemi uygulanacak. Kura ile teste alınacak sporcu seçiminde, belirlenen oyuncu orada bulunmazsa yedek kuraları çekilecek.



İrtibat görevlisi istendi



Doping testleri nedeniyle futbolcularımızın bulunduğu yerler büyük önem kazanırken, UEFA kulüplerimizden de yarışma dışı test kurallarının futbolculara sorumluluklarını anlatmalarını istedi. UEFA, test işlemleri sırasında UEFA Görevlisi’ne yardımcı olacak bir doping testi irtibat görevlisi ataması talebinde bulunduğu kulüplerimizi, antrenman tesisinde,uygun bir yeri doping kontrol istasyonu olarak düzenleyip, istasyon için gerekli malzemeler ile çeşitli içecekleri sağlamakla görevlendirdi.