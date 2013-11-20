Doping ilacı satan 7 antrenör 5 yılla yargılanacak

SGM Teftiş Kurulu inceledi, 6 atletizm ile 1 vücut geliştirme antrenörüne doping ilacı sattıkları gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı. Şimdi 7 isim 1-5 yıl hapisle karşı karşıya.

Türk spor tarihinin en önemli operasyonunda düğmeye basıldı. Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) ile Dünya Halter Federasyonu’ndan (IWF) övgü alan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın “Dopingte sıfır tolerans” söylemi, ilk operasyonu da beraberinde getirdi. Murat Tarhan'ın Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, sporculara doping ilacı sağlayan, veren ve aracılık eden 7 antrenör için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. SGM Teftiş Kurulu, 6 atletizm, 7 de vücut geliştirme antrenörünün doping ilacı temin ettiğini, sporculara verdiklerini ve bu ilaçları sattıklarını belirledi.

1 yıldan 5 yıla kadar hapis

Dosyayı Bakan Suat Kılıç ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile paylaşan Teftiş Kurulu, Türk Ceza Kanunu’nun 187. maddesi gereği Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Antrenörlerin bu suça karıştığı, teftiş kurulu raporlarında ayrıntılı bir şekilde belirtildi. Türk sporu için önemli sporculara antrenörlük yapan R.Y, M.D., C.K., Z.Ö., E.H. ve E.M., savcılık olayı mahkemeye taşıdığı takdirde, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Yine ölüme sebebiyet veren ilaçları sporculara verdiği tespit edilen Vücut Geliştirme Antrenörü ve aynı zamanda özel bir salon işleten İ.A. için de aynı gerekçelerle suç duyurusunda bulunuldu. Spor Genel Müdürlüğü, yedi antrenörün belgesinin ömür boyu iptal edilmesini istedi. Özellikle Arjantin’de yapılan 2020 Olimpiyat Oyunları seçiminde IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından önümüze konan “Türkiye’de çok doping yapılıyor” eleştirisi sonrası düğmeye basan spor teşkilatı böylece ilk ciddi operasyonu ile spordan doping illetini kurtarmak için büyük bir adım attı.

6222 değil TCK'dan

TCK’nın 187. maddesi:

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya satma

MADDE 187.: (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir. (2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Geçen ay doping aldığı için vefat ettiği iddia edilen sporcu Şahin İrencin için soruşturma açılmıştı. Bakanlık şu açıklamayı yapmıştı: “Şahin İrencin’in ölüm olayını dopinge karşı mücadele kapsamında ilk adım olarak soruşturma açılmıştır. Ayrıca sporcuların ödül almak amacıyla doping yaptıkları iddiaları nedeniyle de ödül yönetmeliklerinde değişikliğe gidilmiş, ödüller azaltılmıştır.”