Dönüş nedeni Yıldız mı?





T24 - Tuncay Şanlı’nın İngiliz takımlarından Bolton Wanderers’e transferinde, Londra’da yaşayan Kıbrıslı sevgilisi Yıldız Rezva’nın etkisi olduğu konuşuluyor.





Almanya 1. Lig ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen milli futbolcu Tuncay Şanlı, geçtiğimiz hafta İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Bolton Wanderers’a transfer oldu. Şanlı’nın İngiltere’ye dönüş kararında, Kıbrıslı şarkıcı Yıldız Rezva’nın etkili olduğu öne sürüldü.





İddiaya göre Londra’nın tanınmış lokantalarından Efes 2’de sahneye çıkan Rezva ile bir süredir aşk yaşayan milli futbolcu, Almanya’da oynarken sevgilisini görmek için sık sık Londra’ya kaçamak yapıyordu. Müzisyen Naci Göçen’le yaptığı evlilikten 8 yaşında bir kızı olan Yıldız Rezva, Şanlı ile Efes 2’nin alt katında buluşuyordu. Çift, kısa bir süre önce nişanlandı. Şanlı da evlenmeyi düşündüğü sevgilisinden daha fazla uzak kalmamak için İngiltere’ye dönmeye karar verdi ve Bolton Wanderers ile sözleşme imzaladı.





Psikoloji okudu





Tuncay Şanlı’nın yakın çevresi, Yıldız Rezva’nın Cambridge Üniversitesi’nde Psikoloji okuduğunu söylüyor. Ancak Efes 2’nin çalışanları, Rezva’nın üniversite öğrencisi olduğuna ihtimal vermiyor.