'Donunu da çıkar asker' emrine TBMM el attı

T24

Bir gazetede yayımlanan haber üzerine harekete geçtiklerini belirten Üskül, "Olayın gerçek olduğu anlaşılıyor. İnsanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Soruşturma açılması gerekiyor" dedi.Komisyon Başkanı, konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'na yazı göndereceklerini söyledi. İnsan Hakları Komisyonu, askerlerin eğitim atışları sırasında yaşanan yaralanma ve ölüm olaylarını da incelemeye devam ediyor. Üskül, son 5 yıl içinde aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin eğitim atışları sırasında hayatını kaybettiğini belirtti, askeri birliklerin yerleşim yerleri dışına taşınması gerektiğini vurguladı. Komisyon, bir süre önce Safranbolu'da hayatını kaybeden 4 yaşındaki Edanur Avcı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgi de istedi.