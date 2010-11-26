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'Donunu da çıkar asker' emrine TBMM el attı

Taraf gazetesi Yayın Koordinatörü Yıldıray Oğur'un gündeme getirdiği skandal Meclis gündeminde.

26 Kasım 2010 02:00

T24 - Taraf gazetesi Yayın Koordinatörü Yıldıray Oğur'un gündeme getirdiği içtima sırasında şınav çekerken hata yapan askerin çırılçıplak soyundurularak cezalandırılmasına TBMM'den tepki geldi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, İstanbul Cevizli'de Zırh Tugay Komutanlığı'nda yaşanan olayı inceleyeceklerini söyledi. Üskül, Milli Savunma Bakanlığı'na "soruşturma başlatın" çağrısı yaptı.

İşte, TBMM gündemine gelen Yıldıray Oğur'un o yazısı

Bir gazetede yayımlanan haber üzerine harekete geçtiklerini belirten Üskül, "Olayın gerçek olduğu anlaşılıyor. İnsanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Soruşturma açılması gerekiyor" dedi.

Komisyon Başkanı, konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'na yazı göndereceklerini söyledi. İnsan Hakları Komisyonu, askerlerin eğitim atışları sırasında yaşanan yaralanma ve ölüm olaylarını da incelemeye devam ediyor. Üskül, son 5 yıl içinde aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin eğitim atışları sırasında hayatını kaybettiğini belirtti, askeri birliklerin yerleşim yerleri dışına taşınması gerektiğini vurguladı. Komisyon,  bir süre önce Safranbolu'da hayatını kaybeden 4 yaşındaki Edanur Avcı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgi de istedi.


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