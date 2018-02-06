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Bilim / Teknoloji

Donmuş topraklarda dünyanın en büyük civa rezervi keşfedildi

Bilim insanları, 15 milyon galonun, insanoğlunun son 30 yılda yol açtığı civa emisyonlarının 10 katı olduğuna dikkati çekti

06 Şubat 2018 18:28

Kuzey yarım kürede donmuş topraklarda, gezegende diğer tüm araziler, okyanuslar ve atmosferde bulunanın neredeyse iki katı civa içeren bir rezerv keşfedildi.

"Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, kuzey yarım kürede donmuş toprakların, gezegende diğer tüm araziler, okyanuslar ve atmosferde bulunanın neredeyse iki katı civa içerdiğini ortaya koydu.

Alaska'daki donmuş topraklarda civa konsantrasyonlarının ölçüldüğü araştırmada, bölgedeki civa miktarının en az 15 milyon galon olduğu hesaplandı.

Rezervin erimeye bağlı olarak açığa çıkması eko-sistemi etkileyebilir

Bilim insanları, 15 milyon galonun, insanoğlunun son 30 yılda yol açtığı civa emisyonlarının 10 katı olduğuna dikkati çekti.

Donmuş topraklarda iklim değişikliğine bağlı erimenin, bu civa rezervinin açığa çıkmasına neden olabileceği ve eko-sistemi etkileyebileceği belirtildi.  

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