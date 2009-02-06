'Dönmek istemiyorum'



Milan'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan David Beckham, takımdaki geleceği hakkında ilk kez konuştu. Beckham, Milan'ın Glasgow Rangers ile oynadığı hazırlık maçının ardından, Los Angeles Galaxy'e geri dönmek istemediğini açıkladı.







David Beckham, haftalardır süren spekülasyonlara son noktayı, takımı Milan'ın, Glasgow Rangers ile oynadığı hazırlık maçından sonra koydu.



3 aylığına kiralık olarak geldiği Milan'daki geleceği hakkında sessizliğini koruyan Beckham, ilk kez futbol yaşantısını İtalyan ekibinde sürdürmek istediğini açıkladı.



İngiliz yıldız, "Galaxy'nin benim için yaptıklarına minnettarım. Halen Galaxy oyuncusuyum. Ancak Milan'da kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Akıbetinin belli olması için, iki kulübün anlaşmasını beklemekten başka çaresi olmadığını vurgulayan 33 yaşındaki futbolcu, Milan'da kalması halinde, 2010 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı’nın formasını giyeceğine inandığını da vurguladı.



Sözleşmesi gereği, Beckham'ın 9 Mart'ta takımı Los Angeles Galaxy'e dönmesi gerekiyor. İngiliz yıldızdan gelen "kalmak istiyorum" çağrısına, Galaxy yönetiminin nasıl karşılık vereceği ise merakla bekleniyor.



Beckham için 250 milyon doları gözden çıkaran Amerikan ekibi, İngiliz futbolcuya futbolculuğunun yanısıra, tribünleri doldurması nedeniyle de özel önem veriyor.

