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Dünya

Donmak üzere olan 3 bin 500 deniz kaplumbağası kurtarıldı

18 Şubat 2021 00:38

 ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 3 bin 500 deniz kaplumbağası koruma altına alındı.

ABD’nin güneyinde etkili olan kötü hava şartlarının en kötü etkilediği Teksas eyaletinde donmak üzere olan 3 bin 500 deniz kaplumbağası, kapalı bir tesiste koruma altına alındı.

Birçok yetilerini kaybettiler 

Hayvanları koruma derneklerinin çalışmalarıyla koruma altına alınan kaplumbağaların, düşük sıcaklıklarda vücut ısılarının düşmesiyle yeme, içme ve yüzme yetilerini kaybettikleri ifade edildi.

Hayvanları Koruma Dernekleri donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binlerce kaplumbağları plastik kaplara yerleştirdi. Öte yandan, Teksas eyaletinde kış fırtınası nedeniyle toplam can kaybının 21’e ulaştığı duyuruldu. Eyalet genelinde milyonlarca kişi, dükkan ve iş yeri olumsuz hava şartları nedeniyle elektriksiz kalmıştı.

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