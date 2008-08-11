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Spor

Dongmei ve Uchishiba altın madalya kazandı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, judoda bayanlar 52 kiloda Çinli Xian Dongmei, erkekler 66 kiloda da Japon Masato Uchishiba altın madalya kazandı.

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, judoda bayanlar 52 kiloda Çinli Xian Dongmei, erkekler 66 kiloda da Japon Masato Uchishiba altın madalya kazandı.



Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda, bayanlar 52 kiloda Xian Dongmei, finalde Kuzey Koreli rakibi An Kum Ae'yi yenerek, bu olimpiyatlarda bayanlar judoda altın madalyaya ulaşan ilk Çinli oldu.



Xian, 2004 Atina olimpiyatları'nda da altın madalya kazanmıştı.



Kuzey Koreli An Kum Ae'nin gümüş madalya aldığı müsabakalarda, Kazak rakibi Sholpan Kaliyeva'yı yenen Cezayirli Soraya Haddad ile Güney Koreli Kim Kyong-Ok'u yenen Japon Misato Nakamura da bronz madalya elde ettiler.



ERKEKLER

Erkekler 66 kiloda altın madalyanın sahibi ise Japonya'dan Masato Uchishiba oldu.



Atina-2004'ün altın madalyalı ismi Japon sporcunun, finalde yendiği Fransız Benjamin Darbelet'in gümüş madalya kazandığı bu kiloda, Güney Koreli Pak Chol-Min ile Kübalı Yordanis Arencibia bronz madalya aldılar.



Oyunlarda judo dalındaki mücadeleye, yarın bayanlar 57 kilo, erkekler 73 kilo eleme ve final müsabakalarıyla devam edilecek.

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