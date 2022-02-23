Donestk'in ayrılıkçı lideri: Temas hattında Ukrayna'ya şu an bir saldırı planlamıyoruz; gelecekte 'askeri çözüm' ihtimal dışı değil

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Rusya'nın pazartesi günü tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı yapıdan biri olan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, temas hattındaki Ukrayna pozisyonlarına henüz saldırı emri vermeyeceğini ancak gelecekte Donetsk bölgesinin tamamını ele geçirmek için bir "askeri çözümün" olasılık dışı olmadığını belirtti.

Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya'nın lideriyle birlikte açıklamalarda bulunan Puşilin, "DNR'ın kendi tanımladığı sınırlara ulaşmak için bir askeri çözüm arayıp aramayacağı" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Henüz o noktada değiliz. Şu anda düşman güçler cephede bulunuyor ve her an saldırıya geçebilirler"

Henüz bir saldırı emri vermeye niyeti olmadığını belirten Puşilin, bu durumun gelecekte ihtimal dışı omadığını belirtti.

The Guardian, sahada Ukrayna'nın saldırı hazırlığında olduğuna dair bir işaret bulunmadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı konuşmada da Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LNR) sınırlarını ayrılıkçı yapıların anayasalarına göre tanıdıklarını belirtti. Ayrılıkçı yapılar, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını kendi toprakları olarak tanımlasa da, bu bölgelerin bir bölümü hala Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor.