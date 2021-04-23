Dönerin haritası çıkarılacak, üretim ve satış noktaları kayıt altına alınacak

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), döner sektörünün sanayileşmesi ve kayıt dışının önüne geçilmesi amacıyla, yılda 540 bin ton dönerin tüketildiği Türkiye genelinde, tüm döner üretim ve satış noktalarını kayıt altına alacak.

UDOFED, Türkiye genelinde bölge, il ve ilçe bazlı hazırlanacak harita ile kayıt dışı üretimin önüne geçmek için, döner sektörünü kayıt altına almak için çalışmalara başladı.

"Döner sektöründeki başı bozukluğu ortadan kaldırıyoruz"

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, konuya ilişkin şunları söyledi: "UDOFED'in kurulduğu günden bu güne mücadelemiz geleneksel dönerimize önce ülkemizde sonra dünyada sahip çıkmaktı. Devletimizin desteğiyle Bakanlıklarımızın yol göstermesiyle “Döner Türkiye'dir. Döner Türkiye'nindir” diyerek dönere sahip çıktık ve hak ettiği itibarı sağladık. Döner sektöründeki başı bozukluğu yine bakanlıklarımız ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarla bir bir ortadan kaldırıyoruz. Dönerin tanımından kayıt altına alınmasına, sektör çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesinden sektörün denetlenmesine kadar birçok konuda federasyonumuzun imzası bulunuyor."

Mercan, Türkiye'de yılda yaklaşık 540 bin ton döner tüketildiğini belirterek, "Oluşturacağımız Türkiye'nin Döner Haritası ile kayıt dışının önüne geçeceğimiz gibi gıda güvenliği konusunda da çok önemli ve etkin olacağız." diye konuştu.