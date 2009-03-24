Dönercinin internet aşkı kabusa dönüştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dönerci 32 yaşındaki Hakan Cevahir’in iki yıl önce internette tanışıp evlendiği eşi 20 yaşındaki S.C kayıplara karıştı. Aşığının yolladığı SMS mesajlarının ortaya çıkması sonucu, kocasıyla tartışmasının ardından kaybolan kadından bir haftadır haber alınamıyor.



Bodrum’da bir restoranda dönerci olarak çalışan Hakan Cevahir, iki yıl önce internette tanıştığı Antalya’nın Manavgat İlçesi’nden S.C. ile 3 ay konuştuktan sonra evlenme kararı aldı. Ancak, evlenip Bodrum’a yerleşen çiftin internette başlayan aşkları uzun sürmedi. Bir giyim mağazasında tezgahtâr olarak çalışan S.C. geçen hafta ortadan kayboldu.



Genç kadından 1 haftadır haber alınamazken, jandarmaya ve polise başvuran eşi Hakan Cevahir, endişelerini dile getirdi. Eşinin Bodrum’a geldikten sonra çok değiştiğini, eğlenceye düşkün olması nedeniyle sık sık tartıştıklarını belirten Hakan Cevahir, “İnternette tanıştık ve kısa sürede birbirimize aşık olup evlendik” dedi.



'İnternet aşkına güvenmeyin'



“Bana Bodrum hayranı olduğunu söylerdi. Ama Bodrum’a gelince hal ve tavırları değişti” diyen Cevahir şöyle konuştu:

“Yaşı henüz küçük ileride düzelir diye düşündüm. Fakat geçen hafta cep telefonunda Mustafa isimli birinden gelen mesajları gördüm ve kavga ettik. O olaydan sonra evdeki 5 bin TL’yi de alıp ortadan kayboldu. Hayatından endişe ediyorum. Çok saf bir insandır, başka erkekler onu kullanabilir. Bir haftadır aramadığım yer kalmadı. Kendisini bulup ailesine teslim ettikten sonra boşanacağım. İnternet aşkım kâbusa dönüştü. Kimseye internet aşklarına güvenmesin.”

