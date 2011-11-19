Dönerci cinayetleri için şarkı





T24- 8 Türk ve bir Yunan’ın aşırı sağcılar tarafından öldürülmesi ile sarsılan Almanya’da “Gigi und die braunen Stadtmusikanten” adlı bir neo-Nazi müzik grubunun geçen yıl yazdığı bir şarkı tekrar gündeme geldi





Milliyet'in haberine göre, grubun “Adolf Hitler Ölmedi” adlı albümünde yer alan “Döner Katilleri” adlı şarkıda “Onlar kafayı yiyorlar, çünkü o bulunamıyor. Geliyor, öldürüyor ve kayboluyor. Tüm gerilimlerden daha heyecanlı, Döner Katili avı. Dokuz kere acımsızca öldürdü, ama öldürme tutkusu dinmedi. Tüm kebap standlarında korku ve terör var. Döner boğaza saplanır, çünkü Döner Katili kebap standına aniden gitmeyi sever, çünkü dokuz yetmez” gibi sözler yer alıyor.





Şarkı dün tüm Alman basınında tartışılırken, Frankfurter Allgemeine gazetesi “Bu albüm bir plak şirketi tarafından nasıl çıkarıldı” diye tepki gösterdi. Bild gazetesi ise sözlerin “İnsanlık dışı ve hasta bir nefretle dolu” olduğunu yazdı. Bild grubun cinayetler hakkında bilgisi olabileceğini belirterek “Yetkililer geçen bu şarkı çıktığında neden grubu sorgulamadı” dedi. Deutsche Welle ise “Şarkının söz yazarının cinayetler hakkında bir bilgisi olması mümkün” dedi.





İki yeni gözaltı





Soruşturma kapsamında dün iki yeni şüpheli daha gözaltına alındı. Cinayetlerin sorumluları olan neo-Nazilerin evinden toplanan belgeler arasında da yeni bir hedef listesi daha çıktı. Bu kez 10 bin isim ve adresin bulunduğu listede politikacılar, kilisler ve Almanya’daki yabancı kuruluşlar bulunuyor. Bu arada, Berlin’de dün cinayetlerden çıkarılması gereken sonuçlarla ilgili olarak İçişleri ve Adalet Bakanları’nın yanı sıra polis ve istihbarat birimlerinin başkanlarının da katıldığı bir zirve düzenlendi.