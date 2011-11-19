T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dönerci cinayetleri için şarkı

Almanya’da “Gigi und die braunen Stadtmusikanten” adlı bir neo-Nazi grubunun geçen yıl yazdığı bir şarkı tekrar gündeme geldi

19 Kasım 2011 02:00



T24- 8 Türk ve bir Yunan’ın aşırı sağcılar tarafından öldürülmesi ile sarsılan Almanya’da “Gigi und die braunen Stadtmusikanten” adlı bir neo-Nazi müzik grubunun geçen yıl yazdığı bir şarkı tekrar gündeme geldi



Milliyet'in haberine göre, grubun “Adolf Hitler Ölmedi” adlı albümünde yer alan “Döner Katilleri” adlı şarkıda “Onlar kafayı yiyorlar, çünkü o bulunamıyor. Geliyor, öldürüyor ve kayboluyor. Tüm gerilimlerden daha heyecanlı, Döner Katili avı. Dokuz kere acımsızca öldürdü, ama öldürme tutkusu dinmedi. Tüm kebap standlarında korku ve terör var. Döner boğaza saplanır, çünkü Döner Katili kebap standına aniden gitmeyi sever, çünkü dokuz yetmez” gibi sözler yer alıyor.
 

Şarkı dün tüm Alman basınında tartışılırken, Frankfurter Allgemeine gazetesi “Bu albüm bir plak şirketi tarafından nasıl çıkarıldı” diye tepki gösterdi. Bild gazetesi ise sözlerin “İnsanlık dışı ve hasta bir nefretle dolu” olduğunu yazdı. Bild grubun cinayetler hakkında bilgisi olabileceğini belirterek “Yetkililer geçen bu şarkı çıktığında neden grubu sorgulamadı” dedi. Deutsche Welle ise “Şarkının söz yazarının cinayetler hakkında bir bilgisi olması mümkün” dedi.


İki yeni gözaltı


Soruşturma kapsamında dün iki yeni şüpheli daha gözaltına alındı. Cinayetlerin sorumluları olan neo-Nazilerin evinden toplanan belgeler arasında da yeni bir hedef listesi daha çıktı. Bu kez 10 bin isim ve adresin bulunduğu listede politikacılar, kilisler ve Almanya’daki yabancı kuruluşlar bulunuyor. Bu arada, Berlin’de dün cinayetlerden çıkarılması gereken sonuçlarla ilgili olarak İçişleri ve Adalet Bakanları’nın yanı sıra polis ve istihbarat birimlerinin başkanlarının da katıldığı bir zirve düzenlendi.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24