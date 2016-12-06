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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dönerci Ali Usta'nın sahibi 'FETÖ'den tutuklandı

Özcan hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla iddianame düzenlendi

06 Aralık 2016 11:28

Dönerci Ali Usta ismiyle İstanbul'un birçok farklı noktalarında döner restoranları işleten Ali Özcan, Gülen cemaatine üye olmak suçlamasıyla tutuklandı. Özcan hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Özcan hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' örgütü ile ilişkili olduğu ve örgüt toplantılarına katılıp maddi yardımda bulunduğuna ilişkin ihbarda bulunulduğu kaydedildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Ali Özcan ile ilgili bazı tanıkların dinlendiği kaydedilen iddianamede, bir tanığın Özcan'ın PVC işi yaptığını, alacağı meblağdan 'FETÖ' adına himmet parası kestiğini söylediği iddia edildi. İddianamede bir başka tanık da şüphelinin Maltepe'deki işyerinin üst katında örgüt toplantıları yaptığını ileri sürdü.

İddianamede bir tanığın, Ali Özcan'ın muhasebecisi Ali Kılıçarslan'ın Pensilvanya'ya 30-40 milyon lira göndermeleri gerektiğini söylediğine ilişkin ifadelerine yer verildi.

Şüpheli Ali Özcan'ın ev ve işyeri aramalarında FETÖ'nün şifreli parası olduğu iddia edilen F serisi 1 dolar bulunduğu öne sürüldü. 1 doların Gülen ile ilgili bir kitabın içinde bulunduğu ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında Özcan'ın çok sayıda yurtdışı seyahati olduğu, Bank Asya ile çalıştığı hatta işyerinde düzenli olarak örgütün abi ve ablalarına yemekler verdiği ileri sürüldü.

 

Oğlu için de iddianame düzenlendi

 

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ali Özcan'ın yanı sıra oğlu Arif Özcan ve muhasebe müdürü Ali Kılıçarslan hakkında da iddianame düzenlendi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında hazırlanan iddianamede Ali Özcan ve diğer şüpheliler, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacaklar.

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