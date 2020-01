Döner, sucuk ve köfteye sakatat karıştırılması yasaklandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Aralık 2012 tarihli Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği'nde 'sakatat-karkas et' düzenlemesi bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, birçok et ürünün içerisine sakatat karıştırmak yasaklandı.

Cihan Haber Ajansı’ndan Seyfettin Koçak’ın haberine göre tebliğin 7. maddesinin ikinci fıkrası "Et ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır. Ancak dilli salam hariç olmak üzere fermente sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, pastırma, kavurma, jambon, köfte, kanatlı köfte, döner, kanatlı döner ve emülsifiye et ürünleri gibi karkas etinden üretilen et ürünlerine sakatat katılamaz. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise karkas eti katılabilir." şeklinde değiştirildi.