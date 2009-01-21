Döner için teşekkürler Mahmut!

Bundan 40 yıl önce döner yapmayı keşfeden kral,
Türk mutfağını da dünyaya tanıtarak yemek dünyasının önemli bir ismi
olmayı başarmıştı.
Ekmek arasına çeşitli baharatlarla harmanladığı eti,
geleneksel bir lezzet haline getiren Aygün, pilavla servis edilen
dönere farklı bir bakış açısı getirmiş, 'fast food' tarzına
dönüştürmüştü.
Döner kebap ilk olarak Berlin'de, 2 Mart 1971 yılında servis
edilmiş ve o gün bugün adeta bir kültür olan lezzet anlayışını ortaya
koymuştur.
Türkiye'de 'döner' olarak bilinen döner kebap, 'döndürmek' fiilinden
türüyerek bu ismi almıştır.Aygün'ün döner üzerine buluşları bununla da
sınırlı değil.Yemeğe eşlik etmesi ve kolay yenebilmesi için yoğurtlu
döner lezzetini de keşfeden Mahmut Aygün'ün ölümü, öncelikle yaşadığı
Berlin'de derin bir üzüntü yarattı.
Berlin gazeteleri Aygün'ün ölümünü sayfalara böyle taşıdı: "Teşekkürler Mahmut!"