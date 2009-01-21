Döner için teşekkürler Mahmut!

Bundan 40 yıl önce döner yapmayı keşfeden kral, Türk mutfağını da dünyaya tanıtarak yemek dünyasının önemli bir ismi olmayı başarmıştı.



Ekmek arasına çeşitli baharatlarla harmanladığı eti, geleneksel bir lezzet haline getiren Aygün, pilavla servis edilen dönere farklı bir bakış açısı getirmiş, 'fast food' tarzına dönüştürmüştü.



Döner kebap ilk olarak Berlin'de, 2 Mart 1971 yılında servis edilmiş ve o gün bugün adeta bir kültür olan lezzet anlayışını ortaya koymuştur.



Türkiye'de 'döner' olarak bilinen döner kebap, 'döndürmek' fiilinden türüyerek bu ismi almıştır.Aygün'ün döner üzerine buluşları bununla da sınırlı değil.Yemeğe eşlik etmesi ve kolay yenebilmesi için yoğurtlu döner lezzetini de keşfeden Mahmut Aygün'ün ölümü, öncelikle yaşadığı Berlin'de derin bir üzüntü yarattı.



Berlin gazeteleri Aygün'ün ölümünü sayfalara böyle taşıdı: "Teşekkürler Mahmut!"