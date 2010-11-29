Dönemsel işçi talebinde artış var

T24 - Yılbaşının yaklaşması, en az 3 gün, en çok 6 ay çalışıp, brüt 1.200 TL ile 2.750 lira arasında para kazanmanın da kapısını aralıyor.



Dönemsel işçilikte İnsan kaynakları destek elemanlarının aylık ücretleri ise brüt bin 500-2 bin 500 TL olduğu belirtildi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Maaş 1.400 liradan başlıyor



Otellerin ön büro personellerinden olan resepsiyonistlerin aylık kazançları brüt bin 400-2 bin 200 TL arasında değişiyor. Sorumluluk alanlarında ise müşterilerin oda anahtarlarını almak, yerleştirmek, faturaları düzenlemek, odalarla ilgili bilgi vermek, mevcut aksaklıkların giderilmesi için gerekli birimlerle iletişime geçmek gibi bir dizi iş bulunuyor.





Geçici asistanlar boşluk dolduruyor



Maaş, brüt 2 bin-3 bin TL arasında değişiyor. Şirketlerin yoğun dönemlerinde iş yükünü hafifletmek adına veya var olan personelin, sağlık sorunları, doğum izni, yıllık izin vs gibi durumlarındaki mevcut boşluğu doldurmaya yarıyor.





Mağaza satış destek elemanı



Hazır giyimden teknolojiye kadar çoğu sektörde yeni yıl alışverişi hareketliliği var. Talep üzerine mağazalar hem kasada yığılma olmasın diye hem de alışveriş esnasında tüketicinin işini kolaylaştırmak için bu döneme özel satış elemanı alıyor. Günlük ücret net 40-60 TL arasında.





Hediye paketi için çalışanlar



Yeni yıl öncesi çok katlı mağazalarda ciddi anlamda hediye paketleme elemanı ihtiyacı doğuyor. Bunun için üniversite mezunu olmanız ya da bilgisayar bilmeniz gerekmiyor. Günlük net 35-55 TL arasında alıyorlar.





Esnek çalışma saati ve günde 70 TL imkanı



Losjistik, hızlı tüketim, ilaç, perakende ve otomotivde veri giriş operatörlerine ciddi talep var. Esnek çalışma saatleriyle sadece geçici iş arayanlara değil, mevcut işinin yanında ek iş yapmak isteyenler için de fırsatlar sunuyor. Aylık anlaşma yapacaksanız alacağız ücret brüt 1.100-1.600 TL arası değişiyor. Günlük çalıştığınızda ise net 50-70 TL kazanabiliyorsunuz.





Yılsonuna doğru muhasebecilerin işleri daha da yoğunlaşıyor



Bütçe çalışması, yıl sonu kapanışı, denetim vb. gibi sebeplerle yoğunluk yaşayacak muhasebe departmanlarında, aralık ayında muhasebe sorumlusu/asistanı ihtiyacında artış oluyor. Temel muhasebe bilgisi bu pozisyonlarda işe alım için yeterli oluyor. Aylık ücretleri brüt bin 500-2 bin 500 TL aralığında değişiyor.





Deneyimsiz çalışana 1.500 lira



Aylık ücretleri brüt bin 500-2 bin TL arasında değişen santral operatörlüğü de belli bir eğitim ve deneyim gerektirmeyen işler arasında geliyor. Santral operatörlüğünün iş tanımı ise telefon görüşmelerinin yapılmasına aracılık etme, abone hizmetlerini yürütme ve bilgi verme işlemlerini belli bir süre içinde yapmanızı kapsıyor.





Ehliyetiniz varsa tamam!



ARAÇ kullanımının yoğun olduğu şirketler bu hizmeti 'outsource' olarak da karşılayabiliyor. Bu tip 'taşeron' şirketlerin yanı sıra kuruluşlar kendilerine bağlı da çalışabilecek şoför arıyor. Maaş brüt 850-bin 300 TL arasında değişirken, günlük net 40-60 TL arasında oluyor.





Anketörlere 60 TL ödeniyor



Günlük ücretleri net 40-60 TL arasında değişiyor. Bu işi yapmanız için de tecrübeniz, eğitiminiz ya da herhangi bir alt yapınız olması gerekmiyor. İkna yeteneğinizin olması yeterli. Bir de uzun saatler boyunca ayakta durmanız gerekecek, baştan hatırlatalım.





Yıl sonlarında bu departmana ihtiyaç artıyor



Yıl sonlarında başta büyük holdingler olmak üzere istihdamı fazla olan şirketlerin insan kaynakları departmanında ciddi eleman açığı oluşuyor. Yoğun evrak trafiği söz konusu departmana eleman alımını zorunlu hale getiriyor. İnsan kaynakları destek elemanlarının aylık ücretleri ise brüt bin 500-2 bin 500 TL.



'Bu tarz işlerde potansiyel var 2011'de %30 artış bekliyoruz'



Dönemsel eleman ihtiyacı talebinin günden güne arttığını belirten Manpower Türkiye Genel Müdürü Ebru Coş, 'Sadece biz 2 bin kişiye dönemsel iş bulduk. Bu artışın, aralık başı itibarıyla daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Dönemsel personel istihdamı alanında genel olarak ihtiyacın hızlı tüketim, otomotiv, ilaç ve mağazacılık sektörlerinde daha yoğun olduğu bir döneme girildi. 2011'de dönemsel iş potansiyelinde yüzde 30 artış bekliyoruz' dedi. Coş, şöyle devam etti: 'Örnek vermek çok uluslu bir müşterimiz, yoğun işe alımlarına destek olacak, 6 ay süre ile aylık 2.790 TL brüt maaşla çalışacak bordro ve özlük işleri personeli arıyor. Kozmetikçi bir müşterimiz ise yeni çıkaracağı oje için, 3 gün boyunca ürün tanıtımını yapacak, müşterilere oje sürecek 'oje elemanı' talebinde bulundu.'







