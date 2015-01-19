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Dönemin Başbakanı Erdoğan'a hakarete hapis cezası

'Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla savcılık tarafından dava açıldı

19 Ocak 2015 16:01

Çanakkale'deki bir mitingde attıkları sloganda, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a hareket ettikleri iddiasıyla yargılanan 1 sendika başkanı, 2 öğretmen ve 1 üniversite öğrencisine, 11'er ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hapis cezasını 7 biner lira para cezasına çevirerek hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle geri bıraktı.

Eğitim-Sen Çanakkale Şube Başkanı Prof.Dr. Telat Koç ile iki öğretmen ve bir üniversite öğrencisi hakkında, Milli Eğitim Yasası'nda yapılan değişikliklere tepki göstermek amacıyla Eğitim-Sen tarafından, geçen yıl 26 Nisan'da düzenlenen eylemde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atıp, hakaret ettikleri iddiasıyla 'Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla savcılık tarafından dava açıldı. Çanakkale 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, geçen çarşamba günü sonuçlandı. Mahkeme, yargılanan dört sanığa 11'er ay 20'şer gün hapis cezası verdi. Hapis cezası 7'şer bin TL para cezasına çevrildi ve hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakıldı.

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