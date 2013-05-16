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Dünya

Döne Kuvvet: Torunumu kurtarmak için ateşe atlayan Suriyeliyi dövdüler!

Döne Kuvvet, torununu kurtarmak için ateşe atlayan suriyeliyi etrafındakilerin dövdüğünü, ellerinden zor aldıklarını anlattı

16 Mayıs 2013 12:16

Reyhanlı'da 51 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılda 1.5 yaşındaki torununu ve kızını kaybeden, kollarını iki yana açmış fotoğrafıyla Reyhanlı katliamının simgesi haline gelen Döne Kuvvet, Hakan Albayrak'ın Star gazetesinde yazdığı köşesindeki iddialarını ve Mazlum-Der'in açıklamalarını doğrulayacak ifadelerde bulundu.

Kuvvet: "O karmaşa içinde bir Suriyeli yanıma geldi. Kızımın torunumun yerine gösterdim. Üzerini çıkarıp ateşe daldı ama yapacak bir şey yoktu. Torumun, kızım ölmüştü. Ama kendisini ateşe atan bu adamı etraftakiler dövdü. Ellerinden zor aldılar."


Reyhanlı saldırısının simgesi


Kızı Nadire Kuvvet ile 1.5 yaşındaki torunu Fatma Boz'u patlamada kaybeden ve iki ellerini açtığı fotoğrafıyla Reyhanlı saldırısının simgesi olan Döne Kuvvet ise ilginç bir şey anlattı.


Patlama sonrası yangın


Vatan'dan Kemal Göktaş'ın haberine göre; patlama anında kızı ve torununun 20 metre önünde yürüdüğünü belirten Döne Nine, patlamadan sonra yangın çıktığını, ancak yarım saat itfaiye, ambulans, polis görmediğini ve çaresizce dolandığını söyledi ve ekledi:


'Suriyeliyi dövdüler'


"O karmaşa içinde bir Suriyeli yanıma geldi. Kızımın torunumun yerine gösterdim. Üzerini çıkarıp ateşe daldı ama yapacak bir şey yoktu. Torumun, kızım ölmüştü. Ama kendisini ateşe atan bu adamı etraftakiler dövdü. Ellerinden zor aldılar."

Reyhanlı'da dünün konusu ise "patlama sırasında bazı Suriyelilerin kafalarının ezilerek öldürüldüğü ve doktorlara otopside bu durumun gizlenmesi yönünde baskı yapıldığı" iddiası oldu. Hakan Albayrak'ın gündeme getirdiği bu iddiaya yönelik tepki büyük. Patlama sırasında olay yerine çok yakın olan ve ilk müdahaleleri yapanlar arasında yer alan Eğitim Sen temsilcisi Yunus Dolgun da iddiayı tamamen yalanlayarak, Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. İddiaları Suriyeliler de yalanlıyor.

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