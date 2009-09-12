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Kültür-Sanat

Dondurulmuş kafa sergisi!

Londra'daki National Portrait Gallery'de şimdiye kadar pek görülmemiş bir sergi yer alıyor.

12 Eylül 2009 03:00

İngiltere'nin başkenti Londra, ilginç bir sergiye evsahipliği yapıyor. Yaptığı heykel kafalarla, dünyaca ünlü heykeltraş Marc Quinn, sergisinin adeta başrolünde çünkü tüm 'baş yapıt'larında kendi dondurulmuş kanı var.

Londra'daki National Portrait Gallery'de şimdiye kadar pek görülmemiş bir sergi yer alıyor. Heykeltraş Marc Quinn'in hazırladığı başlardan oluşan sergide kendi 'başı' da yer alıyor. Üstelik kendi dondurulmuş kanı da yine heykelin üzerinde.

Klasik portreciliğe bambaşka bir bakış açısı getiren sanatçı, ilk heykelini 1991 yılında yapmaya başlamış.

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