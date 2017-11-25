Dondurucu soğukta terör operasyonu

KARS, (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, dondurucu soğukta terör örgütü PKK\'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla \'Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16\' operasyonu gerçekleştirildi.

9\'uncu Kolordu Komutanlığı\'na bağlı 9\'uncu Komando Tugay Komutanlığınca 20-21 Kasım\'da Kars\'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, \'Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16\' operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerinin, bölgede PKK\'lı teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı operasyon sırasında çekilen fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü zorlu arazide jandarma komandolar, kuş uçurtmadı. Çamlarla kaplı alanı didik didik komandolar tarafından arandı.

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