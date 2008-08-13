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Dünya

Dondurmacıda Türkleri vurdular

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Ruesselsheim kasabasında bir dondurmacı dükkanına düzenlenen saldırıda hedef alınan 2 Türk ve Yunan uyruklu bir kadın hayatını kaybet

13 Ağustos 2008 03:00

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Ruesselsheim kasabasında bir dondurmacı dükkanına düzenlenen saldırıda hedef alınan 2 Türk ve Yunan uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

Olayın mafyayla bağlantılı bir saldırı olup olmadığı araştırılırken, Darmstadt Savcılığı, zanlıları tanıdığı tahmin edilen iki kişinin yakalandığını açıkladı.

1 Türk de ağır yaralı

De Rocco adlı dondurmacıda düzenlenen saldırıda, hedef konumundaki kişilerin Türkler olduğu ve bu sırada iki ateş arasında kalan Yunan kadının da öldüğü bildirildi. Saldırıda bir Türk de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Türk'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 

Silahlı saldırı öncesinde, iki taraf arasında bıçaklı bir kavga yaşandığı da öne sürülüyor

Öldürülen kadının, dondurmacının yanındaki restoranda çalıştığı ve olayla ilgisi bulunmadığı ifade edildi. (Tempo24)

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